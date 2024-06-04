Тарабаев Иван Фролов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Тарабаев Фрол Лаврентьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Тарабаева) Василиса Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1864