Тарабаев Иван Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабаев Иван Фролов

Тарабаев Иван Фролов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Тарабаев Фрол Лаврентьев

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Тарабаева) Василиса Иванова

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Тарабаев Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Тарабаев Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.