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Волков Виктор Иванович

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Место рождения

Яблоново, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.08.1967

Дочь: Кравченко Вера Викторовна

Мать ребёнка: Волкова Ира Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1967

Мать ребёнка: Волкова Ира Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ира Павловна

Смерть
Неизвестно
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