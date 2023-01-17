Волков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1967
Дочь: Кравченко Вера Викторовна
Мать ребёнка: Волкова Ира Павловна
Рождение ребёнка
30.08.1967
Мать ребёнка: Волкова Ира Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ира Павловна
Смерть
Неизвестно