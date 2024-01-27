Baker Harold Leroy
Место рожденияCaney, Montgomery, Kansas, United States
Дата рождения12.06.1930
Дата смерти04.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1935
Same House, ,
Место жительства
1940
Tulsa City, Tulsa, Area G, Tulsa, Oklahoma
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ima Marie
Смерть
04.11.1994
Los Angeles, Los Angeles, California, United States