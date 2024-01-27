Baker Harold Leroy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Baker Harold Leroy

Место рождения

Caney, Montgomery, Kansas, United States

Дата рождения

12.06.1930

Дата смерти

04.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Caney, Montgomery, Kansas, United States
Место жительства
1935
Same House, ,
Место жительства
1940
Tulsa City, Tulsa, Area G, Tulsa, Oklahoma
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ima Marie

Смерть
04.11.1994
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
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