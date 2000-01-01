Семенищев Марк Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенищев Марк Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Семенишев Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: Семенищева Ирина Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Пасеговской пятидесятни, деревня что был починок У Вязу Петра Вахрина
Смерть
Неизвестно
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