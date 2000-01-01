Семенищев Марк Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Семенишев Дмитрий Макарович
Мать ребёнка: Семенищева Ирина Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Пасеговской пятидесятни, деревня что был починок У Вязу Петра Вахрина
Смерть
Неизвестно