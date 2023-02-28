Вереснягова Маремьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВереснягова Маремьяна Николаевна

Вереснягова Маремьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Между 1825 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Вереснягов Андрей Осипович

Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Вереснягов Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Вереснягов Андрей Осипович

Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Вереснягов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Вереснягов Андрей Осипович

Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Вереснягова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вереснягов Андрей Осипович

Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1825 и 1834
Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close