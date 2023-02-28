Вереснягова Маремьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиМежду 1825 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
1791
Сын: Вереснягов Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Вереснягов Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Вереснягов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Вереснягов Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Вереснягова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вереснягов Андрей Осипович
Смерть
Между 1825 и 1834