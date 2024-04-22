Литвинов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Литвинов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Дочь: Литвинова Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Дочь: Литвинова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Дочь: Литвинова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Сын: Литвинов Семен Михайлович
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Дочь: Мершиева (Литвинова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Сын: Литвинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Сын: Литвинов Петр 2 Михайлович
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Сын: Литвинов Александр 2 Михайлович
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Сын: Литвинов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна
Сын: Литвинов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна