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Литвинов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Литвинов Василий Макарович

Мать: Литвинова (Яровая) Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Литвинов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Литвинова Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
11.11.1888

Дочь: Литвинова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
13.01.1891

Дочь: Литвинова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
16.10.1892

Сын: Литвинов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
11.09.1893

Сын: Литвинов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
08.03.1895

Дочь: Мершиева (Литвинова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
08.09.1897

Сын: Литвинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
25.01.1900

Сын: Литвинов Петр 2 Михайлович

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
08.03.1903

Сын: Литвинов Александр 2 Михайлович

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
20.05.1906

Сын: Литвинов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
20.05.1906

Сын: Литвинов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Литвинова (Терновая) Анастасия Степановна

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