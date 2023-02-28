Ивлев (унтер-офицер) ст. 58 УК Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1877
Отец: Ивлев Кузьма Карпович
Мать: Ивлева Дарья Андреевна
Бракосочетание
03.?.1903
Рождение ребёнка
01.10.1904
Дочь: Меркулова Клавдия Ивлева
Мать ребёнка: Ивлева Екатерина Андреева
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно