Ивлев (унтер-офицер) ст. 58 УК Василий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвлев (унтер-офицер) ст. 58 УК Василий Кузьмич

Ивлев (унтер-офицер) ст. 58 УК Василий Кузьмич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1877

Отец: Ивлев Кузьма Карпович

Мать: Ивлева Дарья Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1903

Жена: Ивлева Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
01.10.1904

Дочь: Меркулова Клавдия Ивлева

Мать ребёнка: Ивлева Екатерина Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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