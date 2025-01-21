Капустина (Владимирская) Ирина Георгиевна 09.04.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капустина (Владимирская) Ирина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1929

Отец: не указан

Мать: (Борщевская) Екатерина

Рождение ребёнка
23.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капустин Геннадий Герасимович

Чирчик, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
11.01.1961

Сын: Капустин Алексей

Отец ребёнка: Капустин Геннадий Герасимович

Смерть
Неизвестно

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