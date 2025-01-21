Капустина (Владимирская) Ирина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1929
Отец: не указан
Мать: (Борщевская) Екатерина
Рождение ребёнка
23.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капустин Геннадий Герасимович
Чирчик, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
11.01.1961
Сын: Капустин Алексей
Отец ребёнка: Капустин Геннадий Герасимович
Смерть
Неизвестно