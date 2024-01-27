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Самарин Samarin Павел Андреевич

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Самарин Samarin Андрей Гурьевич Gurievich

Мать: Самарина Акулина Григорьевна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1918

Сын: Самарин Samarin Константин Павлович

Мать ребёнка: ?

Грузинская ССР, г. Тбилиси, Владимирская, 42
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: ?

Russia Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Лукьянова Наталия Павловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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