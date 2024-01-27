Самарин Samarin Павел Андреевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1918
Сын: Самарин Samarin Константин Павлович
Мать ребёнка: ?
Грузинская ССР, г. Тбилиси, Владимирская, 42
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: ?
Russia Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Лукьянова Наталия Павловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно