Weippert (Wiederspohn) Mathilde
Место рождения
Дата рождения26.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1882
Бракосочетание
29.01.1904
Муж: Weippert Jakob
Рождение ребёнка
23.06.1905
Дочь: Ehmann Adele
Отец ребёнка: Weippert Jakob
Рождение ребёнка
14.09.1906
Сын: Weippert friedrich
Отец ребёнка: Weippert Jakob
Rumänien
Рождение ребёнка
18.11.1909
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Weippert Jakob
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Lilli
Отец ребёнка: Weippert Jakob
Смерть
Неизвестно