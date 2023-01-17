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Weippert (Wiederspohn) Mathilde

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Место рождения

Весёлая Долина, Одеська область

Дата рождения

26.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1882

Отец: Wiederspohn Friedrich Willhelm

Мать: Bippus Katharina Margaretha

Весёлая Долина, Одеська область
Бракосочетание
29.01.1904

Муж: Weippert Jakob

Весёлая Долина, Одеська область
Рождение ребёнка
23.06.1905

Дочь: Ehmann Adele

Отец ребёнка: Weippert Jakob

Матильдовка, Одеська область
Рождение ребёнка
14.09.1906

Сын: Weippert friedrich

Отец ребёнка: Weippert Jakob

Rumänien
Рождение ребёнка
18.11.1909

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Weippert Jakob

Матильдовка, Одеська область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Lilli

Отец ребёнка: Weippert Jakob

Матильдовка, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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