Лексина (Адестова) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1929
Дата смерти08.05.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1929
Отец: Адестов Семён Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1953
Дочь: Павлова (Лексина) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Лексин Василий Степанович
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.09.1957
Отец ребёнка: Лексин Василий Степанович
Рождение ребёнка
30.11.1958
Дочь: Пушкарная Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Лексин Василий Степанович
Смерть
08.05.2019