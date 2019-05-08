Лексина (Адестова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лексина (Адестова) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1929

Дата смерти

08.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1929

Отец: Адестов Семён Федорович

Мать: Адестова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лексин Василий Степанович

Рождение ребёнка
04.05.1953

Дочь: Павлова (Лексина) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Лексин Василий Степанович

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.09.1957

Сын: Лексин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лексин Василий Степанович

Рождение ребёнка
30.11.1958

Дочь: Пушкарная Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Лексин Василий Степанович

Смерть
08.05.2019

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