Чекунов Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекунов Даниил Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забавнова (Чекунова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова (Чекунова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Махаева (Чекунов) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно