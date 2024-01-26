Чекунов Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекунов Иван Данилович

Чекунов Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекунов Даниил Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забавнова (Чекунова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова (Чекунова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекунов Даниил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекунов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекунов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Махаева (Чекунов) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.