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(Lashin) Hope-N.

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Место рождения

Kenwood, Sonoma, CA

Дата рождения

28.05.1920

Дата смерти

11.07.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Kenwood, Sonoma, CA
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoeff John Jack

Рождение ребёнка
07.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoeff John Jack

Рождение ребёнка
15.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Susoeff John Jack

San Mateo County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Susoeff John Jack

Смерть
11.07.1999
Pollock Pines, El Dorado, CA
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