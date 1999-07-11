(Lashin) Hope-N.
Место рожденияKenwood, Sonoma, CA
Дата рождения28.05.1920
Дата смерти11.07.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1955
Рождение ребёнка
07.04.1957
Рождение ребёнка
15.06.1958
San Mateo County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Susoeff John Jack
Смерть
11.07.1999
Pollock Pines, El Dorado, CA