Кулакова Ирина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаков Алексей
Рождение ребёнка
04.08.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулаков Алексей
Рождение ребёнка
08.02.2015
Дочь: Кулакова Кира Алексеевна
Отец ребёнка: Кулаков Алексей