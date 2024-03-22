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Кулакова Ирина

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Место рождения

Тарко-Сале, Пуровский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарко-Сале, Пуровский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Алексей

Рождение ребёнка
04.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулаков Алексей

Рождение ребёнка
08.02.2015

Дочь: Кулакова Кира Алексеевна

Отец ребёнка: Кулаков Алексей

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