Кулаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кулакова (Шестакова) Лариса Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Ирина

Рождение ребёнка
04.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулакова Ирина

Рождение ребёнка
08.02.2015

Дочь: Кулакова Кира Алексеевна

Мать ребёнка: Кулакова Ирина

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