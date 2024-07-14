Пискунова Агрипина Григорьевна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пискунова Агрипина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Пискунов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Пискунов Яков Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.02.1887

Сын: Пискунов Федор Яковлев

Отец ребёнка: Пискунов Яков Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.03.1889

Дочь: Пискунова Мария

Отец ребёнка: Пискунов Яков Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.08.1893

Дочь: Пискунова Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Пискунов Яков Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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