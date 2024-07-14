Пискунова Агрипина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1885
Отец ребёнка: Пискунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1887
Отец ребёнка: Пискунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1889
Дочь: Пискунова Мария
Отец ребёнка: Пискунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1893
Дочь: Пискунова Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Пискунов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно