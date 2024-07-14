Пискунов Яков Иванович Около 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пискунов Яков Иванович

Место рождения

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Пискунов Иван Федорович

Мать: Пискунова Евдокия Никитична

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова Агрипина Григорьевна

Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Пискунов Петр Яковлев

Мать ребёнка: Пискунова Агрипина Григорьевна

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.02.1887

Сын: Пискунов Федор Яковлев

Мать ребёнка: Пискунова Агрипина Григорьевна

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.03.1889

Дочь: Пискунова Мария

Мать ребёнка: Пискунова Агрипина Григорьевна

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.08.1893

Дочь: Пискунова Наталия Яковлева

Мать ребёнка: Пискунова Агрипина Григорьевна

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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