Пискунов Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1885
Мать ребёнка: Пискунова Агрипина Григорьевна
Рождение ребёнка
05.02.1887
Мать ребёнка: Пискунова Агрипина Григорьевна
Рождение ребёнка
25.03.1889
Дочь: Пискунова Мария
Мать ребёнка: Пискунова Агрипина Григорьевна
Рождение ребёнка
10.08.1893
Дочь: Пискунова Наталия Яковлева
Мать ребёнка: Пискунова Агрипина Григорьевна
Смерть
Неизвестно