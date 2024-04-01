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Ротова Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Ротов Федор Ильин

Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин

Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Соснова Маремьяна Ильина

Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Карташева Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротов Илья Федоров

Смерть
Неизвестно
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