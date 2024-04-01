Ротова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Ротов Федор Ильин
Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин
Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Соснова Маремьяна Ильина
Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Карташева Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Ротов Илья Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ротов Илья Федоров
Смерть
Неизвестно