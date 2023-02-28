(Козлова) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1906
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич
Бракосочетание
30.?.1906
Рождение ребёнка
27.06.1908
Сын: Ярыгин- Кизирев Павел Никитович
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
22.11.1913
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
07.09.1919
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич
Смерть
Неизвестно