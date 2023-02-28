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(Козлова) Мария Семеновна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1906

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич

Бракосочетание
30.?.1906

Муж: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
27.06.1908

Сын: Ярыгин- Кизирев Павел Никитович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
22.11.1913

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
07.09.1919

Сын: Кизирев Сергей Никитович

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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