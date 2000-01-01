Зигфрид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сигмунт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сванхильд
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кримхильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брюнхильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аслауг
Мать ребёнка: Брюнхильда
Смерть
Неизвестно