Аслауг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зигфрид
Мать: Брюнхильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бьёрн железнобокий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сигурт змееглазый
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвитсерк
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивар бескостный
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности