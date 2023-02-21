Аслауг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аслауг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зигфрид

Мать: Брюнхильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бьёрн железнобокий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигурт змееглазый

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвитсерк

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивар бескостный

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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