Иван Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1856
Жена: Евдокия (Кононова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1856
рядовой Поречского военного полугоспиталя Смоленских военных кантонистов
Рождение ребёнка
08.11.1857
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия (Кононова)
Смерть
Неизвестно