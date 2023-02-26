Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1856

Жена: Евдокия (Кононова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1856
рядовой Поречского военного полугоспиталя Смоленских военных кантонистов
Рождение ребёнка
08.11.1857

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия (Кононова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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