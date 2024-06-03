Коноплёва Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коноплёв Николай
Рождение ребёнка
07.03.1980
Отец ребёнка: Коноплёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1984
Дочь: Арапова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.1986
Дочь: Коноплёва Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Коноплёв Николай Васильевич