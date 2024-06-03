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Коноплёва Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1961

Отец: Коршунов Александр Иванович

Мать: Коршунова Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Николай

Рождение ребёнка
07.03.1980

Сын: Коноплёв Олег Николаевич

Отец ребёнка: Коноплёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1984

Дочь: Арапова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.04.1986

Дочь: Коноплёва Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Коноплёв Николай Васильевич

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