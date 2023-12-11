Войтович Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойтович Алексей Михайлович

Войтович Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Константиновка, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

12.03.1927

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиновка, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтович Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Войтович Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтович Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Войтович Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтович Вера Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close