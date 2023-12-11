Войтович Алексей Михайлович
Место рожденияКонстантиновка, Хабаровский край, Россия
Дата рождения12.03.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войтович Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Войтович Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войтович Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Войтович Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войтович Вера Петровна