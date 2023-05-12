Иосифова-Гурьева (Ефимова) Ксения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосифова-Гурьева (Ефимова) Ксения Ильинична

Иосифова-Гурьева (Ефимова) Ксения Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Муж: Иосифов (Гурьев) Василий Гавриилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1891 ст.

Дочь: Иосифова-Гурьева (Гавриилова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Иосифов (Гурьев) Василий Гавриилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1893 ст.

Дочь: Иосифова-Гурьева (Гавриилова) Агапия Васильевна

Отец ребёнка: Иосифов (Гурьев) Василий Гавриилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.