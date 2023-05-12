Иосифова-Гурьева (Ефимова) Ксения Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
19.04.1891 ст.
Дочь: Иосифова-Гурьева (Гавриилова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Иосифов (Гурьев) Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
05.02.1893 ст.
Дочь: Иосифова-Гурьева (Гавриилова) Агапия Васильевна
Отец ребёнка: Иосифов (Гурьев) Василий Гавриилович
Смерть
Неизвестно