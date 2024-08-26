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Шестакова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Семён Евдокимович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Шестаков Герасим Семёнович

Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович

Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шестаков Козьма Семёнович

Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович

Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Шестаков Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович

Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Шестакова) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович

Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шестаков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович

Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Шестакова) Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович

Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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