Шестакова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Сын: Шестаков Герасим Семёнович
Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шестаков Козьма Семёнович
Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Шестаков Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Шестакова) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Шестакова) Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Шестаков Семён Евдокимович
Смерть
Неизвестно