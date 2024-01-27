Бучнева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Татьяна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бучнев Buchnoff Савелий Кузьмич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Козьма Антонович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бучнев Buchnoff Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Козьма Антонович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Козьма Антонович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Козьма Антонович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно
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