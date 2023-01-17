Лыков Евдоким Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1894
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Лыкова Александра Арсеньева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1915
Мать ребёнка: Лыкова Александра Арсеньева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно