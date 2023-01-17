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Лыков Евдоким Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1894

Жена: Лыкова Александра Арсеньева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Лыкова Александра Арсеньева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1915

Сын: Лыков Василий Евдокимов

Мать ребёнка: Лыкова Александра Арсеньева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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