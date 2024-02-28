Плехова Васса (Василиса) Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехова Васса (Василиса) Феофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1873

Дочь: Плехова Просковья Николаевна

Отец ребёнка: Плехов Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1877

Дочь: Велькова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Плехов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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