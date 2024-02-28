Плехова Васса (Василиса) Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1873
Дочь: Плехова Просковья Николаевна
Отец ребёнка: Плехов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1877
Дочь: Велькова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Плехов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно