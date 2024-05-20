Пирошков Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиМежду 1745 и 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Зорина (Пирошкова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1745 и 1763
Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область