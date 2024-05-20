Пирошков Иван Савельевич Около 1695 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пирошков Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Между 1745 и 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Зорина (Пирошкова) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1745 и 1763
Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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