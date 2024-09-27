Яков Иевлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Иов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Михайловна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Анисья Михайловна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Анисья Михайловна
Смерть
Неизвестно