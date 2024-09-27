Яков Иевлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Иевлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Иов

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Михайловна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Анисья Михайловна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Анисья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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