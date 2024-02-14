Кузнецова Сара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Моисей Еремеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Еремей
Рождение ребёнка
17.07.1913
Сын: Кузнецов Эфраим Еремеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Еремей
Смерть
Неизвестно