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Плюснин Михаил Никифорович

Место рождения

Усть-Дивья, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Дивья, Пермский уезд, Пермская губерния
ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: Плюснина Матрона Михайловна

Мать ребёнка: не указана

ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Дочь: Плюснина Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Плюснин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Антипьева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюснина Акулина

На устье речки Дивьи ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Смерть
Неизвестно
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