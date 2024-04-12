Плюснин Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1804 ст.
ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: Плюснина Матрона Михайловна
ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Дочь: Плюснина Парасковья Михайловна
ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Антипьева Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюснина Акулина
На устье речки Дивьи ГАПК АП (РС 8) Ф 111 оп 1 д 1691 стр 4 №3
Смерть
Неизвестно