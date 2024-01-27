Poppin 1-Я Жена
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1891
Дочь: Агата Matrusha Ермолаевна Yermoliovna
Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
10.02.1893
Сын: Паппин Poppin Тимофей James Ермолаевич Elmer
Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich
Salim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Фитисова Fitisov Фетисова Нелли Nellie Ермолаевна Elmer
Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
15.06.1898
Сын: Паппин Pappin Василий William Ермолаевич Elmer
Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Mary Ермолаевна Elmer
Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
15.09.1900
Сын: Паппин Poppin Иван John Ермолаевич Elmer
Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1911
Salim, Kars, Russia