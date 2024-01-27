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Poppin 1-Я Жена

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1911

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Агата Matrusha Ермолаевна Yermoliovna

Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
10.02.1893

Сын: Паппин Poppin Тимофей James Ермолаевич Elmer

Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich

Salim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Фитисова Fitisov Фетисова Нелли Nellie Ермолаевна Elmer

Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Паппин Pappin Василий William Ермолаевич Elmer

Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Mary Ермолаевна Elmer

Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
15.09.1900

Сын: Паппин Poppin Иван John Ермолаевич Elmer

Отец ребёнка: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папин Poppin Ермолай Ermalie Федорович Fyodorovich

Смерть
Около 1911
Salim, Kars, Russia
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