Сабитов Каюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитов Каюм

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сабитов Фатих

Мать ребёнка: ?

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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