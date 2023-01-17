Мулин Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти30.06.1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мулин Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
30.06.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1801