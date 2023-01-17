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Мулин Василий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

30.06.1801

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Мулин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Мулин Харитон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мулин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
30.06.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1801
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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