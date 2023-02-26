Botzung Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBotzung Paul

Botzung Paul

avatar

Место рождения

Moyeuvre Grande, 57250, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

10.11.1672

Дата смерти

21.06.1740

Пол

Мужской

Отец

Около 1637 г.р.

Мать

Около 1637 г.р.

Жена

1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1672

Отец: Botzung Henri

Мать: Botzung Marguerite Marguerite]

Moyeuvre Grande, 57250, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
05.02.1704

Жена: Botzung Marguerite

Volmunster [Weiskirch], 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
21.06.1740
Weiskirch, Moselle, France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close