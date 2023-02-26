Botzung Paul
Место рожденияMoyeuvre Grande, 57250, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения10.11.1672
Дата смерти21.06.1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1672
Отец: Botzung Henri
Moyeuvre Grande, 57250, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
05.02.1704
Жена: Botzung Marguerite
Volmunster [Weiskirch], 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
21.06.1740
Weiskirch, Moselle, France