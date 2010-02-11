Фелаев Рюноске — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фелаев Рюноске

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2040

Пол

Мужской

Отец

2010 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2040

Отец: Фелаев Сигма

Мать: Дазай керри

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