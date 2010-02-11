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Фелаев Рюноске
Фелаев Рюноске
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2040
Пол
Мужской
Отец
Фелаев Сигма
2010 г.р.
Мать
Дазай керри
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2040
Отец:
Фелаев Сигма
Мать:
Дазай керри
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