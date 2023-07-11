Прошкин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1968
Отец: Прошкин Виктор Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еронина Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
28.09.1992
Сын: Прошкин Никита Александрович
Мать ребёнка: Еронина Ольга Андреевна