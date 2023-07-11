Прошкин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошкин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1968

Отец: Прошкин Виктор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еронина Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
28.09.1992

Сын: Прошкин Никита Александрович

Мать ребёнка: Еронина Ольга Андреевна

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