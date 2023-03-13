Новикова Авдотья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Авдотья Андреева

Новикова Авдотья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1714

Сын: Новиковъ Савастьянъ

Отец ребёнка: Новиковъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1729

Сын: Новиковъ Яковъ

Отец ребёнка: Новиковъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1732

Сын: Новиковъ Емельянъ

Отец ребёнка: Новиковъ Никифоръ

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Новиковъ Василий

Отец ребёнка: Новиковъ Никифоръ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.