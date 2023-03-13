Новикова Авдотья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1714
Сын: Новиковъ Савастьянъ
Отец ребёнка: Новиковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1729
Сын: Новиковъ Яковъ
Отец ребёнка: Новиковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Новиковъ Емельянъ
Отец ребёнка: Новиковъ Никифоръ
Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737
Сын: Новиковъ Василий
Отец ребёнка: Новиковъ Никифоръ