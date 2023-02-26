Алексеенко Никифор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Никифор Иванов

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.03.1883

Дата смерти

20.04.1884

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1883

Отец: Алексеенко Иван Андреев

Мать: Ефросиния Ефимова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.04.1884
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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