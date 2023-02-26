Алексеенко Никифор Иванов
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.03.1883
Дата смерти20.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1883
Отец: Алексеенко Иван Андреев
Мать: Ефросиния Ефимова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.04.1884
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище