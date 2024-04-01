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Богунов Тимофей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Богунов Симеон Васильевич

Мать: Богунова Устинья Васильевна

Бракосочетание
07.02.1892

Жена: Богунова Анна Николаева

м. 25 ж. 21
Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Стефанида Тимофеева

Мать ребёнка: Богунова Анна Николаева

Рождение ребёнка
30.08.1894

Сын: Богунов Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Богунова Анна Николаева

Рождение ребёнка
28.09.1896

Сын: Богунов Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Богунова Анна Николаева

Рождение ребёнка
19.08.1899

Сын: Богунов Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Богунова Анна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богунова Анна Николаева

Смерть
После 1929
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