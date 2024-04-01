Богунов Тимофей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
07.02.1892
Жена: Богунова Анна Николаева
м. 25 ж. 21
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Стефанида Тимофеева
Мать ребёнка: Богунова Анна Николаева
Рождение ребёнка
30.08.1894
Сын: Богунов Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Богунова Анна Николаева
Рождение ребёнка
28.09.1896
Сын: Богунов Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Богунова Анна Николаева
Рождение ребёнка
19.08.1899
Мать ребёнка: Богунова Анна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богунова Анна Николаева
Смерть
После 1929