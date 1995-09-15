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Михеев Владимир Михайлович

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Место рождения

Калтан, Калтанский, Кемеровская область

Дата рождения

10.01.1953

Дата смерти

15.09.1995

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953

Отец: Михеев Михаил старший

Мать: Михеева Наталья Николаевна

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Бракосочетание
02.?.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
25.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
15.09.1995
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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