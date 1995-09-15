Михеев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.01.1953
Дата смерти15.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953
Отец: Михеев Михаил старший
Бракосочетание
02.?.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
25.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.09.1995