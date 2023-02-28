Михеев Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Михаил Владимирович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

08.01.1923

Дата смерти

25.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1923

Отец: Михеев Владимир Ильич

Мать: Надежда Демидовна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
08.02.1950

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Михеев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.01.1953

Сын: Михеев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Смерть
25.03.1956
Калтан, Калтанский, Кемеровская область
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