Михеев Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.01.1923
Дата смерти25.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1923
Отец: Михеев Владимир Ильич
Мать: Надежда Демидовна
Бракосочетание
08.02.1950
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1953
Сын: Михеев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.03.1956