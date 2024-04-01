Новгородцев Гаврила Кр. Лебяжьей Драгунский Сын Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцев Гаврила Кр. Лебяжьей Драгунский Сын Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новгородцев Василий?

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1775

Жена: Новгородцева Устинья Николаева

Рождение ребёнка
15.05.1777

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Новгородцева Устинья Николаева

Рождение ребёнка
01.01.1779

Сын: Новгородцев Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Новгородцева Устинья Николаева

Смерть
Неизвестно
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