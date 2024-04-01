Новгородцева (Смирных?) Устинья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовгородцева (Смирных?) Устинья Николаева

Новгородцева (Смирных?) Устинья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Николай Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1775

Муж: Новгородцев Гаврила Кр. Лебяжьей Драгунский Сын Васильев

Рождение ребёнка
15.05.1777

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Новгородцев Гаврила Кр. Лебяжьей Драгунский Сын Васильев

Рождение ребёнка
01.01.1779

Сын: Новгородцев Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Новгородцев Гаврила Кр. Лебяжьей Драгунский Сын Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close