Новгородцева (Смирных?) Устинья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Николай Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости
Бракосочетание
03.02.1775
Рождение ребёнка
15.05.1777
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Новгородцев Гаврила Кр. Лебяжьей Драгунский Сын Васильев
Рождение ребёнка
01.01.1779
Смерть
Неизвестно