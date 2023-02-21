Дмитриева (Паризо Де Ля Валетт) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Паризо Де Ля Валетт) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1869

Дата смерти

06.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Михаил Борисович

Отец ребёнка: Ралль Борис Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ралль Кира Борисовна

Отец ребёнка: Ралль Борис Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ралль Борис Фёдорович

Смерть
06.05.1941
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
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