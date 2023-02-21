Дмитриева (Паризо Де Ля Валетт) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1869
Дата смерти06.05.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ралль Борис Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ралль Кира Борисовна
Отец ребёнка: Ралль Борис Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1941
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство