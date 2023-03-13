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(Назарова) Марья
(Назарова) Марья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1808
Пол
Женский
Отец
Назаровъ Иванъ
1767 г.р.
Мать
Назарова (Якина) Анна
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1808
Отец:
Назаровъ Иванъ
Мать:
Назарова Анна
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