(Назарова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назарова) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1808

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1808

Отец: Назаровъ Иванъ

Мать: Назарова Анна

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