Анискин Прокопий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнискин Прокопий Иванович

Анискин Прокопий Иванович

avatar

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: Анискин-Хритонов Иван Яковлев

Мать: Стефанида Иларионова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.11.1907

Сын: Анискин Михаил Прокопиев

Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.10.1909

Сын: Анискин Дмитрий Прокопиев

Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1911

Сын: Анискин Иван Прокопиев

Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1912

Дочь: Мария Прокопиева

Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1913

Сын: Анискин Николай Прокопиев

Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1916

Сын: Анискин Николай мл.

Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1916
Должность/звание: стрелок Воинская часть 38-й Сибирский стрелковый полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анискина Христинья Владимирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анискина Христинья Владимирова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close