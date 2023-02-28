Анискин Прокопий Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Рождение ребёнка
02.11.1907
Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова
Рождение ребёнка
02.10.1909
Сын: Анискин Дмитрий Прокопиев
Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1911
Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1912
Дочь: Мария Прокопиева
Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1913
Сын: Анискин Николай Прокопиев
Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1916
Сын: Анискин Николай мл.
Мать ребёнка: Анискина Христинья Владимирова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1916
Должность/звание: стрелок Воинская часть 38-й Сибирский стрелковый полк
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно