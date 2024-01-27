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Городская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Около 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Городской Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Городской Андрей Степанович

Харьковская губерния, Змиевский уезд.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Городской Никита Андреевич

Отец ребёнка: Городской Андрей Степанович

Харьковская губерния, Змиевский уезд.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Городской Андрей Степанович

Харьковская губерния, Змиевский уезд.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Городской Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Городской Андрей Степанович

Харьковская губерния, Змиевский уезд.
Смерть
Около 1858
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Волохоярская волость, село Волохов Яр.
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