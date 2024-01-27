Городская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиОколо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Городской Игнат Андреевич
Отец ребёнка: Городской Андрей Степанович
Харьковская губерния, Змиевский уезд.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Городской Никита Андреевич
Отец ребёнка: Городской Андрей Степанович
Харьковская губерния, Змиевский уезд.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Городской Андрей Степанович
Харьковская губерния, Змиевский уезд.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Городской Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Городской Андрей Степанович
Харьковская губерния, Змиевский уезд.
Смерть
Около 1858
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Волохоярская волость, село Волохов Яр.